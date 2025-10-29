Офицер ВС РФ Жарский рассказал об уничтожении семи танков Leopard

Офицер Российской армии, Герой России Иван Жарский рассказал об уничтожении семи танков Leopard. Интервью у него взяли журналисты Mash, фрагмент которого опубликован в Telegram.

Видео с Жарским стало популярно в сети весной 2024 года. На нем мужчина, стоя на Поклонной горе в Москве перед подбитой им немецкой техникой на вопрос о том, за что получил медаль Золотая Звезда, ответил: «За любовь к Родине». Тогда же он был назван «самым скромным Героем России».

В ходе беседы Жарский рассказал, что расчетом противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) под его командованием было уничтожено семь немецких танков Leopard, а также большое количество прочей техники ВСУ. По его словам, в ходе боя российские бойцы были на кураже и бурно радовались уничтожению каждого Leopard.

Ранее стало известно об участнике спецоперации, который смог уничтожить до роты украинских солдат несмотря на полученную в бою контузию. Мужчина сумел вывести на огневую позицию пусковую остановку ТОС «Солнцепек» и произвел залп по украинским укреплениям.