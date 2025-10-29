Названо главное различие ракет «Буревестник» и «Орешник»

Военный эксперт Дандыкин: У «Орешника» и «Буревестника» разные задачи

Российская ракета «Орешник» является оперативно-тактической, «Буревестник» — стратегической, с неограниченной дальностью и временем нахождения в воздухе, объяснил «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«"Буревестник" — это уникальная крылатая ракета с ядерным двигателем. Она стратегическая, у нее неограниченная дальность. А "Орешник" — оперативно-тактическая с самой большой возможной дальностью. То есть, у этих ракет просто разные задачи,» — сказал Дандыкин.

Он также добавил, что «Орешник» — гиперзвуковая ракета, а «Буревестник заметно медленнее, но летит на низких высотах, маневрирует и сбить его очень сложно.

«"Буревестник" может находиться в воздухе неограниченное время благодаря атомному двигателю. Это как атомный ледокол, который может ходить по морю без заправки годами, и расход топлива там — граммы. Здесь принцип тот же. В этом и уникальность новой российской ракеты», — заключил военный эксперт.

Ранее военный эксперт Джеффри Льюис в интервью The New York Times назвал «Буревестник» (по кодификации НАТО — SSC-X-9 Skyfall) научно-фантастическим оружием. По его словам, появление такой ракеты у России — это «плохое развитие событий».