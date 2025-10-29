Экономика
07:55, 29 октября 2025Экономика

Названы сроки восстановления ипотечного рынка в России

VSN Group: Ипотечный рынок в России может восстановиться в середине 2026 года
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В III квартале 2025 года на первичном рынке жилой недвижимости в старой Москве число ипотечных сделок удвоилось относительно аналогичного периода предыдущего года. К соответствующему выводу пришли специалисты департамента аналитики и консалтинга компании VSN Group, пишет РИАМО.

Согласно информации экспертов, больше всего жилищных кредитов брали в июле текущего года — 69 процентов, что на девять процентов выше, чем годом ранее. В бизнес-классе самым «ипотечным» месяцем оказался сентябрь, когда доля ипотеки составила 48 процентов от общего числа по сравнению с 37 процентами в тот же месяц 2024-го. Аналитики отметили, что общая доля сделок с привлечением ипотеки в обоих классах относительно августа 2025 года в сентябре нынешнего года осталась неизменной — 60 процентов.

Что касается столичных жилых комплексов, в которых не первый год идут продажи, в них в третьем квартале 2025 года ипотеку для покупки жилья стали брать чаще. Специалисты уточнили, что в некоторых проектах прирост составлял без малого 30 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2024-го. Между тем, несмотря на положительную динамику под влиянием смягчения кредитно-денежных условий, окончательного восстановления ипотечного рынка не стоит ожидать вплоть до середины 2026 года, убеждена гендиректор VSN Group Яна Глазунова.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев объяснил, почему с февраля следующего года семейную ипотеку в стране запретят оформлять на каждого из супругов.

