Экономика
11:20, 29 октября 2025Экономика

Неопределенность в мировой экономике объяснили переделом глобального пирога

Экономист Зубец: Неопределенность в мировой экономике затянется на десятилетия
Дмитрий Воронин

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Период неопределенности в мировой экономике на фоне отсутствия прорывов в развитии технологий затянется на десятилетия, считает директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец. Его цитирует радиостанция «Говорит Москва».

Специалист объяснил, что глобальное положение дел обычно опирается на управляемую инновациями экономику, над которой «надстраивается всякая гуманитарная надстройка», теперь же, из-за того, что «никому не понятно, как жить завтра», в мире происходит борьба всех против всех за передел «глобального пирога». «Период неопределенности теперь навсегда», — констатировал в связи с этим Зубец.

Ранее он заявил, что платежеспособность россиян начала снижаться, а пик их материального благополучия был пройден в конце 2024-го — начале 2025 годов.

Эскалация торговых войн, предупредили до этого в МВФ на фоне тарифных инициатив президента США Дональда Трампа, угрожает стабильности мировой торговой системы. Сам Трамп подчеркивает, что в экономику США привлечены десятки триллионов долларов и страна является самой богатой в мире.

