Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:24, 29 октября 2025Силовые структуры

Обнародован список предметов роскоши бывшего российского мэра

У экс-мэра Сочи Копайгородского изъяли коллекцию элитных вин, оружия и икон
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Обнародован список предметов роскоши, изъятых у бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского во время обысков, среди них коллекция элитных вин, оружия и икон, сообщает РИА Новости.

У экс-чиновника обнаружены 25 икон, в их числе образы Святого Федора Стратилата и Святого Пантелеймона, стоимость каждой равна 90 тысяч рублей. Среди оружия — кремневое одноствольное однозарядное ружье из дамасской стали, изготовленное придворным стамбульским оружейником в начале XIX века, стоимостью 300 тысяч рублей, два дорожных пистолета за 30 тысяч рублей.

В коллекции вин имеется Romanee-Conti Appellation Romanee-Conti Controlee 5.546 Bouteilles Recoltees стоимостью два миллиона рублей за бутылку, Petrus Pomerol за 700 тысяч рублей, Chateau Mouton Rothschildза 600 тысяч рублей. Кроме этого, у Копайгородского имелся в кабинетном настольном баре набор для торжественной сервировки обеда из четырех графинов и 12 бокалов стоимостью полмиллиона рублей.

Также экс-мэр хранил номер газеты «Правда» от 1985 года стоимостью 2650 рублей и книгу «Сказания о Русской земле» 1913 года издания стоимостью 209 тысяч рублей, аллегорические портреты льва и кота, каждый из которых стоит от 200 тысяч рублей.

Генпрокуратура России требует конфисковать у Копайгородского активы общей стоимостью 1,7 миллиарда рублей и взыскать с него еще 215 миллионов рублей в качестве эквивалента стоимости имущества, приобретенного на незаконные доходы. Иск об изъятии имущества экс-чиновника в пользу государства направлен в Хостинский районный суд Сочи. В нем речь идет о 77 объектах недвижимости, оформленных Копайгородским на родственников, которые привлечены в качестве соответчиков. Среди них супруга и мать экс-мэра.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Рио-де-Жанейро в огне». Рейд полиции против могущественной банды в Бразилии закончился бойней с десятками жертв. Как это было?

    В Эстонии не нашли доказательств подводного шпионажа со стороны России

    Депутат пригрозил россиянину после жалобы на бездомных собак «обнулением» на фронте

    Литва решила закрыть границу с Белоруссией

    Путин заявил о готовности остановить боевые действия на двух участках в зоне СВО

    Российский проект по сжижению газа заморозили

    Названы роковые последствия жары

    Описано влияние ИИ на популярность стримингов

    Офис Тихановской выступил против закрытия границы Литвы с Белоруссией

    Цветной металл рекордно подорожал из-за перебоев с поставками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости