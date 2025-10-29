Россия
01:28, 29 октября 2025Россия

Очевидцы рассказали о взрывах в российском регионе

Shot: Очевидцы сообщают о взрывах в Ульяновской области
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Очевидцы рассказали о серии взрывов в Ульяновской области, об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Местные жители рассказали, что слышали не менее 5-8 взрывов на окраине Новоспасского городского поселения около 00:20 ночи», — говорится в публикации.

По предварительной информации, в российском регионе работают системы противовоздушной обороны (ПВО) по беспилотникам.

В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ульяновска, сообщила Росавиация.

Ранее в Брянской области при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала 14-летняя девочка, жертвой удара по жилому дому стала женщина.

