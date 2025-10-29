Определен неочевидный фактор нарушения работы имунной системы

NI: Недостаток кислорода в крови меняет ДНК нейтрофилов, ослабляя иммунитет

Недостаток кислорода в крови способен нарушать работу иммунной системы на уровне генов. Исследование ученых Эдинбургского университета, опубликованное в Nature Immunology (NI), показало, что гипоксия изменяет структуру ДНК в нейтрофилах — клетках, которые первыми реагируют на инфекции и уничтожают микробы. Эти изменения снижают способность организма бороться с патогенами и могут сохраняться даже после нормализации уровня кислорода.

Ученые изучали образцы крови у пациентов, восстанавливающихся после синдрома острого респираторного дистресса, а также у добровольцев, недавно вернувшихся из высокогорных регионов. Анализ показал, что нехватка кислорода вызывает так называемое «обрезание гистонов» — молекулярный процесс, меняющий упаковку ДНК и тем самым способ, которым гены включаются и выключаются.

Подобный эффект наблюдался не только в зрелых нейтрофилах, но и в клетках костного мозга, из которых они образуются, что говорит о долговременной «перепрограмме» иммунной системы.

По словам автора исследования, именно это может объяснить, почему даже спустя месяцы после тяжелых заболеваний легких у пациентов наблюдается повышенная восприимчивость к инфекциям. Ученые надеются, что дальнейшие исследования помогут найти способы обратить эти изменения и восстановить устойчивость иммунитета после гипоксии.

Ранее стало известно, что регулярные тренировки выносливости — такие как бег, плавание или велоспорт — помогают иммунным клеткам дольше сохранять активность и устойчивость к стрессу.