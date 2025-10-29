Орбан изложил свое видение мира и стабильности в Европе

Орбан: Европа должна вести прямые переговоры с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изложил свое видение мира и стабильности в Европе. Он заявил об этом на своей странице в социальной сети X.

«Европа должна вести прямые переговоры с Россией — мы должны иметь голос», — написал он.

Глава венгерского правительства также отметил, что Украина должна быть стратегическим партнером, а не членом Европейского союза (ЕС). Кроме того, объединение должно минимизировать финансирование Киева и сохранить ресурсы в Европе.

Премьер также подчеркнул, что необходимо уважать энергетический выбор каждой страны.

Ранее стало известно, что Венгрия хочет создать в Евросоюзе альянс, скептически настроенный по отношению к Украине. Уточняется, что Орбан стремится объединиться с избранным премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и премьером Словакии Робертом Фицо.