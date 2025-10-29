Бывший СССР
Пашиняна поставили в угол

Hraparak: Пашинян оказался загнан в угол из-за конфликта с ААЦ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оказался загнан в угол из-за конфликта с Армянской апостольской церковью (ААЦ). Об этом пишет газета Hraparak со ссылкой на источники в партии премьер-министра «Гражданский договор» (ГД).

«Процесс церковно-государственного конфликта принял неблагоприятный для Никола Пашиняна оборот, как его характеризуют члены ГД: Пашинян оказался в углу, и даже им неясно, как из этого выйти», — говорится в сообщении.

Источники в партии Пашиняна сообщают, что премьер перед выборами в 2026 году собирается дать своим однопартийцам шанс показать себя, чтобы понять, кто сможет выполнить его любое поручение без колебаний в период следующего мандата.

Ранее Никол Пашинян анонсировал сокращение срочной воинской службы, добавив, что оно вступит в силу с 1 января 2026 года. Генералы выступили против этого решения.

