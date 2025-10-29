В европейских странах заявили о неготовности к притоку украинских мужчин-беженцев

Politico: В Польше и Германии недовольны притоком украинских мужчин-беженцев

В Польше и Германии недовольны притоком украинских мужчин-беженцев, пишет газета Politico со ссылкой на местных политиков.

По данным издания, в конце августа украинское правительство разрешило выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Отмечается, что молодые мужчины массово начали выезжать с Украины.

«Политики в Германии и Польше ... угрожают свернуть ковер гостеприимства на фоне резкого увеличения числа молодых украинцев, прибывающих в эти страны», — говорится в статье.

Ранее стало известно, что у Польши больше нет возможности принимать беженцев с Украины.