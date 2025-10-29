Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:32, 29 октября 2025Забота о себе

Потерявшему лицо в аварии мужчине распечатали новое на 3D-принтере

Daily Mail: Потерявшему половину лица мужчине распечатали протез на 3D-принтере
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: dailymail.co.uk

75-летний житель Великобритании Дэйв Ричардс, потерявший половину лица из-за аварии, рассказал, как получил распечатанный на 3D-принтере протез и сделал неожиданное открытие. Историю мужчины опубликовало издание Daily Mail.

Ричардс рассказал, что в 2021 году на него наехал пьяный водитель. Британец получил множественные травмы, сильно обгорел и лишился глаза. По его словам, ткани на лице было невозможно восстановить, и врачи просто закрыли раны лоскутом кожи с другой части тела.

Ричардс утверждает, что ему понадобилось много усилий и времени, чтобы начать выходить на улицу с новой внешностью. Он искал разные способы исправить внешность, врачи предложили распечатать на 3D-принтере протез, который сможет повторить форму лица, сымитировать цвет волос, глаз и кожи. Кроме того, мужчине предложили установить шейные шины для смягчения рубцовой ткани.

Материалы по теме:
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта 2021
«Она оперировала на кухне» Россиянка купила диплом и занялась пластической хирургией. Ее операции ломали женщинам жизнь
«Она оперировала на кухне»Россиянка купила диплом и занялась пластической хирургией. Ее операции ломали женщинам жизнь
1 января 2021

«Поносив шейный корсет всего неделю, я был поражен. Он определенно помог, потому что оказал давление на линию рубца, смягчил ткани и облегчил ношение лицевого протеза», — рассказал британец.

Старший научный сотрудник по реконструктивной хирургии Эми Дэйви также рассказала, что лицевой протез сможет адаптироваться к движению человека. Кроме того, используемые для его изготовления пластиковые смолы полностью безопасны. Они могут долго контактировать с кожей, не вызывая никаких осложнений.

Ранее чирлидерша и футболистка Амеди Дьюи рассказала, что ей понадобилось семь лет и 37 операций на лице, чтобы снова научиться есть нормальную пищу. По ее словам, когда ей было 18 лет, отчим намеренно выстрелил ей в лицо.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые детали в расследовании пропавшей месяц назад в тайге российской семьи

    Монсон призвал отказаться от трансляции ОИ-2026 в России в случае недопуска ее спортсменов

    Кредитный рейтинг российской молодежи резко снизился

    Лукашенко поздравил президента страны НАТО с одним праздником

    Найден эффективный способ победить хроническую боль в коленях без лекарств

    Стало известно место похорон Романа Попова

    Поклонская заявила об угрозе из-за раскрытия ее нового имени

    Выносившая в белье алмазы экс-сотрудница «Алросы» сделала крупные приобретения

    Скабеева описала одно утверждение Трампа словами «это уже полный кринж»

    «Самая сексуальная дальнобойщица в мире» показала фигуру в красном бикини

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости