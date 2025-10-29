Появились данные о состоянии выжившей после ДТП с пьяным водителем на Урале школьницы

В Ревде выжившая после ДТП с пьяным водителем школьница пришла в себя

В Ревде Свердловской области единственная выжившая в результате ДТП с пьяным водителем школьница пришла в себя. Такие данные о состоянии девочки появились у портала Е1.ru.

Мать пострадавшей в беседе с уральским изданием отметила, что у дочери выявили множественные повреждения костей обеих ног и ушиб головного мозга средней степени тяжести.

Россиянка подчеркнула, что сейчас девочка находится в сознании, однако родственников пока к ней не пускают.

«Врачи говорят, динамика положительная. Сейчас ей нужны силы для восстановления», — поделилась родительница.

До этого стало известно, что сбитым насмерть у светофора в Ревде школьницам было семь и девять лет. Девочки были родными сестрами.

27 октября 37-летний водитель Lada не справился с управлением и наехал на трех девочек. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Жена автомобилиста рассказала, что он участвовал в спецоперации и получил ранение.