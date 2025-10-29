Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:38, 29 октября 2025Россия

Появились данные о состоянии выжившей после ДТП с пьяным водителем на Урале школьницы

В Ревде выжившая после ДТП с пьяным водителем школьница пришла в себя
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В Ревде Свердловской области единственная выжившая в результате ДТП с пьяным водителем школьница пришла в себя. Такие данные о состоянии девочки появились у портала Е1.ru.

Мать пострадавшей в беседе с уральским изданием отметила, что у дочери выявили множественные повреждения костей обеих ног и ушиб головного мозга средней степени тяжести.

Россиянка подчеркнула, что сейчас девочка находится в сознании, однако родственников пока к ней не пускают.

«Врачи говорят, динамика положительная. Сейчас ей нужны силы для восстановления», — поделилась родительница.

До этого стало известно, что сбитым насмерть у светофора в Ревде школьницам было семь и девять лет. Девочки были родными сестрами.

27 октября 37-летний водитель Lada не справился с управлением и наехал на трех девочек. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Жена автомобилиста рассказала, что он участвовал в спецоперации и получил ранение.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Варшава сообщила о перехвате российского самолета-разведчика. Он летел над Балтикой и не нарушал воздушное пространство Польши

    В НАТО прокомментировали сокращение военного присутствия США в Румынии

    Страна НАТО заявила о военной лихорадке в Европе

    Россиянам дали совет по подготовке квартиры к суточной аренде

    На стеле Красноармейска заметили российский флаг

    Матвиенко поздравила с днем рождения «работающую с утра до ночи» Набиуллину

    Набиуллина подсчитала россиян с самозапретом на кредиты

    План Китая по потоплению авианосца США описали одним словом

    Лукашенко созвонился с главой Казахстана

    Петров трогательно обратился к покойному Роману Попову

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости