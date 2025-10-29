Появились подробности о боях в Красноармейске

Вооруженные силы (ВС) России продолжают уничтожение окруженных отрядов украинских войск в Красноармейске Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.
Бои ведутся в районе железнодорожного вокзала, а также микрорайоне Железнодорожный. На данный момент, отметили в ведомстве, российские солдаты закрепляются на территории городской промзоны.
«На юге города, после освобождения микрорайона Троянда, подразделения 2-й армии продвинулись в населенном пункте Гнатовка Донецкой Народной Республики, проводится ее зачистка», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины на подступах к Красноармейску.