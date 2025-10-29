Появились подробности о боях в Красноармейске

Минобороны: ВС РФ продолжают уничтожение окруженных отрядов ВСУ в Красноармейске

Вооруженные силы (ВС) России продолжают уничтожение окруженных отрядов украинских войск в Красноармейске Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Бои ведутся в районе железнодорожного вокзала, а также микрорайоне Железнодорожный. На данный момент, отметили в ведомстве, российские солдаты закрепляются на территории городской промзоны.

«На юге города, после освобождения микрорайона Троянда, подразделения 2-й армии продвинулись в населенном пункте Гнатовка Донецкой Народной Республики, проводится ее зачистка», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины на подступах к Красноармейску.