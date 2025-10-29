Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:59, 29 октября 2025Россия

Появились подробности о боях в Красноармейске

Минобороны: ВС РФ продолжают уничтожение окруженных отрядов ВСУ в Красноармейске
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжают уничтожение окруженных отрядов украинских войск в Красноармейске Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Бои ведутся в районе железнодорожного вокзала, а также микрорайоне Железнодорожный. На данный момент, отметили в ведомстве, российские солдаты закрепляются на территории городской промзоны.

«На юге города, после освобождения микрорайона Троянда, подразделения 2-й армии продвинулись в населенном пункте Гнатовка Донецкой Народной Республики, проводится ее зачистка», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины на подступах к Красноармейску.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Варшава сообщила о перехвате российского самолета-разведчика. Он летел над Балтикой и не нарушал воздушное пространство Польши

    В НАТО прокомментировали сокращение военного присутствия США в Румынии

    Страна НАТО заявила о военной лихорадке в Европе

    Россиянам дали совет по подготовке квартиры к суточной аренде

    На стеле Красноармейска заметили российский флаг

    Матвиенко поздравила с днем рождения «работающую с утра до ночи» Набиуллину

    Набиуллина подсчитала россиян с самозапретом на кредиты

    План Китая по потоплению авианосца США описали одним словом

    Лукашенко созвонился с главой Казахстана

    Петров трогательно обратился к покойному Роману Попову

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости