12:03, 29 октября 2025Силовые структуры

Появились подробности о найденном в квартире российского людоеда теле

Сосед, найденный в квартире каннибала Малышева, умер от проблем с сердцем
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Перми следователи установили причину гибели найденного в квартире российского людоеда Михаила Малышева соседа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчины не стало из-за ишемической болезни сердца.

Ранее в квартире, куда вернулся жить 59-летний Малышев после освобождения из мест лишения свободы, было обнаружено тело. Местные жители рассказали, что это был мужчина, с которым они часто распивали алкогольные напитки. По предварительной информации, тело там находилось несколько дней.

Пермский каннибал Михаил Малышев провел 23 года в местах лишения свободы за расправы с особой жестокостью.

