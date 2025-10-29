Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:33, 29 октября 2025Силовые структуры

Прославившийся секс-скандалом бывший топ-менеджер «Росгеологии» начал военную карьеру

Суд над экс-замглавы «Росгеологии» Горрингом приостановлен, он стал военным
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Суд приостановил рассмотрение уголовного дела бывшего замглавы госкомпании «Росгеология» Руслана Горринга (он же Руслан Ганижев), обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение принято по ходатайству военного комиссариата, подсудимый стал военнослужащим. Новую карьеру Горринг начал с 23 октября.

Он прославился в 2019 году после секс-скандала, разразившегося из-за видео в соцсетях, в котором топ-менеджер «Росгеологии» хвастался интимными отношениями с подчиненными. При этом Горринг матерился и угрожал. После этого он был уволен. Позже появилась информация о том, что топ-менеджер якобы служил в военной разведке и женился на дочери бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы.

В том же году суд приговорил Горринга к 3,5 года колонии за мошенничество — он получил от предпринимателя 19 миллионов рублей за «беспрепятственное ведение бизнеса». В 2022 году против него возбудили новое дело по той же статье за хищение 12,6 миллиона рублей.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия готова показать миру окружение ВСУ в Купянске и Красноармейске. Путин предложил приостановить там бои ради приезда СМИ

    Технологии «Буревестника» применили в космических программах

    Россиянам назвали необходимые в холодное время года продукты

    Япония отказала Трампу в вопросе о российском газе

    На российском кладбище разгромили могилы участников СВО

    Москвичам рассказали о последних теплых днях

    Московских пенсионеров научат блогерству

    Сбивший насмерть детей в российском городе военный арестован

    Вице-президент США оценил смену гардероба Зеленского

    В России раскрыли последствие блокировки звонков в WhatsApp

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости