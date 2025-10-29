Прославившийся секс-скандалом бывший топ-менеджер «Росгеологии» начал военную карьеру

Суд над экс-замглавы «Росгеологии» Горрингом приостановлен, он стал военным

Суд приостановил рассмотрение уголовного дела бывшего замглавы госкомпании «Росгеология» Руслана Горринга (он же Руслан Ганижев), обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение принято по ходатайству военного комиссариата, подсудимый стал военнослужащим. Новую карьеру Горринг начал с 23 октября.

Он прославился в 2019 году после секс-скандала, разразившегося из-за видео в соцсетях, в котором топ-менеджер «Росгеологии» хвастался интимными отношениями с подчиненными. При этом Горринг матерился и угрожал. После этого он был уволен. Позже появилась информация о том, что топ-менеджер якобы служил в военной разведке и женился на дочери бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы.

В том же году суд приговорил Горринга к 3,5 года колонии за мошенничество — он получил от предпринимателя 19 миллионов рублей за «беспрепятственное ведение бизнеса». В 2022 году против него возбудили новое дело по той же статье за хищение 12,6 миллиона рублей.