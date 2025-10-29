Из жизни
19:41, 29 октября 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» неожиданно вышла в эфир с загадочным словом

Радиостанция УВБ-76 неожиданно передала сообщение со словом «тормомозг»
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: vk_st / Shutterstock / Fotodom  

Радиостанция УВБ-76 неожиданно вышла в эфир с шифровкой, в которой фигурировало слово «тормомозг». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Загадочное сообщение прозвучало 29 октября в 18:38 по московскому времени. Это произошло впервые: в прошлом так называемая «Радиостанция Судного дня» это слово не передавала.

В августе УВБ-76 повторила несколько сообщений, звучавших на станции в январе 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. В частности, 25 августа она транслировала слова «нардосаж» и «пулолед», впервые звучавшие 24 и 25 января 2022 года. 6 октября УВБ-76 передала сообщение со словом «орехобрус», уже звучавшее 11 февраля 2022 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «Жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.

.
    Все новости