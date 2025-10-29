Раскрыт способ «Буревестника» обойти «Золотой купол» США

Военный эксперт Леонков: «Золотой купол» США не сможет остановить «Буревестник»

Российская ракета «Буревестник» сможет обойти систему ПРО «Золотой купол» США ввиду несовершенств американской защиты, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Алексей Леонков.

«"Золотой купол", который собираются создать, — это модернизация существующей системы ПВО и ПРО США. А она позиционная. Система ПРО закрывает стартовые площадки ракет, а система ПВО даже не эшелонированная. Проект эшелонированной системы есть, ее прототип даже опробовали на Украине, но для того чтобы создать полноценную, устойчивую к любому воздействию ПВО, требуются триллионы долларов и намного больше времени», — объяснил Леонков.

Он заметил, что для качественной системы ПВО США необходимо создать современные комплексы, потому как у уже существующих есть ряд ограничений. В текущих условиях, уверен Леонков, у Штатов нет возможности разработать полностью непроницаемую систему.

«Не забываем также, что "Буревестник" — стратегическая крылатая ракета, снаряженная термоядерным боезарядом. То есть, тактика преодоления ПВО может быть разной. Один из приемов — подрыв заряда в воздухе, что выведет из строя радиолокационные станции, отвечающие за оборону, и расчистит путь для других ракет. Ну и другой фактор — "Буревестник" будет применен только после нанесения ответно-встречных ударов. То есть, большинство систем уже будет уничтожено», — подытожил военный эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о проведении решающих испытаний «Буревестника». Он также поручил подготовить для ракеты всю необходимую инфраструктуру и определить класс, к которому она относится.