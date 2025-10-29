Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:13, 29 октября 2025Мир

Раскрыта причина недовольства ЕС притоком украинцев

Politico: В ЕС недовольны притоком украинцев из-за их отказа защищать страну
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

В Европейском союзе (ЕС) ряд политиков недовольны притоком украинцев мужского пола из-за их отказа защищать собственную страну. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Мы не заинтересованы в том, чтобы молодые украинские мужчины проводили свое время в Германии вместо того, чтобы защищать свою страну», — заявил член бундестага Юрген Хардт.

Подобную позицию высказала польская правая партия «Конфедерация», которая в своем заявлении обвинила украинцев в «обременении польских налогоплательщиков расходами на свое дезертирство». По данным издания, европейские политики также обеспокоены тем, что приток украинцев приведет к популярности правых партий и сокращению поддержки Украины в ЕС.

12 сентября сейм Польши принял закон об отмене социальных выплат для неработающих украинцев.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Грубейшая дискриминация»: в столовой Азова детей делили на «малоимущих» и «СВО». В инцидент пришлось вмешаться властям

    Российские военные стали реже получать ранения на одном из направлений

    В МИД России назвали конфликт с Украиной неожиданным

    Собянин рассказал о сбитых на подлете к Москве украинских дронах

    ФСБ уничтожила три группы украинских диверсантов в российском регионе

    В Крыму емкость с горюче-смазочными материалами загорелась после удара ВСУ

    От НАТО начал дистанцироваться ключевой союзник

    Трамп заявил о привлечении в экономику США десятков триллионов долларов

    Стали известны новые подробности об элитной вилле Пугачевой в Болгарии

    В Казахстане отменили концерты российского певца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости