Раскрыто неожиданное влияние недосыпа на работу мозга

NN: Нарушение концентрации после недосыпа вызвано процессом «самоочищения» мозга

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) выяснили, что во время кратких провалов внимания, возникающих после бессонной ночи, в мозге запускается волна спинномозговой жидкости, которая вымывает накопившиеся отходы — процесс, обычно происходящий только во сне. Результаты исследования опубликованы в Nature Neuroscience (NN).

В эксперименте с участием 26 добровольцев исследователи с помощью МРТ и ЭЭГ зафиксировали синхронные изменения активности мозга, дыхания, пульса и размера зрачков. В моменты потери концентрации из мозга вымывалась жидкость, а после восстановления внимания — возвращалась. Эти колебания показывают, что мозг в состоянии недосыпа вынужден «красть» время у бодрствования, чтобы очистить себя от метаболических отходов.

Ученые предполагают, что такая «самоочистка» мозга сопровождается кратковременным снижением внимания и активности, потому что один и тот же нейронный контур управляет как когнитивными функциями, так и физиологическими процессами — дыханием, кровотоком и движением жидкости. Эти данные помогают понять, почему недосып ведет не только к усталости, но и к нарушению концентрации внимания и координации.

