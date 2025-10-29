Решена судьба принадлежащего экс-чиновнику имущества на десятки миллионов рублей

В Адыгее в доход государства обращено имущество экс-чиновника на 68 млн рублей

В Адыгее Тахтамукайский районный суд обратил в доход государства имущество бывшего замначальника регионального Госавтонадзора на сумму более 68 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Бывшему чиновнику предъявлено обвинение по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки за незаконные действия, совершенное группой лиц»). Сейчас он арестован.

По данным правоохранителей, республиканская прокуратура в ходе проверки установила, что в собственности у бывшего госслужащего и его близких родственников — 15 земельных участков, квартира, нежилое помещение, дом с придомовыми пристройками и два автомобиля. При этом фигурант не предоставил сведений, подтверждающих приобретение имущества на законные доходы.

Ранее сообщалось, что решение об обращении в доход государства имущества на 739 миллионов рублей семьи бывшего главы Кавказского района Краснодарского края Виталия Очкаласова вступило в силу.