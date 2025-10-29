Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:35, 29 октября 2025Силовые структуры

Решена судьба принадлежащего экс-чиновнику имущества на десятки миллионов рублей

В Адыгее в доход государства обращено имущество экс-чиновника на 68 млн рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Адыгее Тахтамукайский районный суд обратил в доход государства имущество бывшего замначальника регионального Госавтонадзора на сумму более 68 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Бывшему чиновнику предъявлено обвинение по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки за незаконные действия, совершенное группой лиц»). Сейчас он арестован.

По данным правоохранителей, республиканская прокуратура в ходе проверки установила, что в собственности у бывшего госслужащего и его близких родственников — 15 земельных участков, квартира, нежилое помещение, дом с придомовыми пристройками и два автомобиля. При этом фигурант не предоставил сведений, подтверждающих приобретение имущества на законные доходы.

Ранее сообщалось, что решение об обращении в доход государства имущества на 739 миллионов рублей семьи бывшего главы Кавказского района Краснодарского края Виталия Очкаласова вступило в силу.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Способность ВСУ отстоять Купянск оценили

    В США оценили финансовые потери из-за шатдауна

    Российская соцсеть запустила обучающий курс

    Появились подробности о деле Аглаи Тарасовой

    Решена судьба принадлежащего экс-чиновнику имущества на десятки миллионов рублей

    Мужчина быстро постарел в 35 лет из-за простой и неочевидной болезни

    Звездные друзья бросили Романа Попова на фоне тяжелой болезни

    Министр обороны Бельгии ответил на призывы не опасаться Россию

    Сотни туристов оказались в ловушке на полыхающем судне на реке Нил

    Android-приложения заставят скачивать по паспорту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости