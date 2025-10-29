Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:28, 29 октября 2025Силовые структуры

Родственники отца сестер Хачатурян решили их посадить

Адвокат Паршин: Родные отца сестер Хачатурян хотят их посадить и обелить его
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Родственники отца, посмертно признанного виновным в преступлениях против своих дочерей, решили посадить сестер Хачатурян. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на адвоката сестер Алексея Паршина.

По данным издания, суд рассмотрит иск 10 ноября.

По словам адвоката, родственники не только знали о его насилии над дочерями, но и подстрекали его к физическим наказаниям. Паршин заметил, что это не касается сексуального насилия. Адвокат объяснил смысл обжалования вынесенного Хачатуряну приговора. Он рассказал, что если суд снимет с него обвинения, то сестер можно будет признать виновными, то есть, в этом случае они не оборонялись, а расправились с ним. «Тут имеет значение и принцип — родственники хотят обелить его честь», — пояснил Паршин. Адвокат подчеркнул, что суд и Следственный комитет уверены в его виновности, и это доказано. Кроме того, защитник отметил, что каждое судебное заседание травмирует сестер.

1 октября апелляционная жалоба родственников Михаила Хачатурян поступила в Московский городской суд.

Три сестры Хачатурян — 19-летняя Кристина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария расправились с отцом 27 июля 2018 года. По версии следствия, девушки изрезали его в московской квартире, так как он издевался над ними и насиловал.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Рио-де-Жанейро в огне». Рейд полиции против могущественной банды в Бразилии закончился бойней с десятками жертв. Как это было?

    Оставшихся без выплат жен бойцов СВО с детьми предложили штрафовать из-за формальности

    В Эстонии не нашли доказательств подводного шпионажа со стороны России

    Депутат пригрозил россиянину после жалобы на бездомных собак «обнулением» на фронте

    Литва решила закрыть границу с Белоруссией

    Путин заявил о готовности остановить боевые действия на двух участках в зоне СВО

    Российский проект по сжижению газа заморозили

    Названы роковые последствия жары

    Описано влияние ИИ на популярность стримингов

    Офис Тихановской выступил против закрытия границы Литвы с Белоруссией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости