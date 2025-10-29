Родственники отца сестер Хачатурян решили их посадить

Адвокат Паршин: Родные отца сестер Хачатурян хотят их посадить и обелить его

Родственники отца, посмертно признанного виновным в преступлениях против своих дочерей, решили посадить сестер Хачатурян. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на адвоката сестер Алексея Паршина.

По данным издания, суд рассмотрит иск 10 ноября.

По словам адвоката, родственники не только знали о его насилии над дочерями, но и подстрекали его к физическим наказаниям. Паршин заметил, что это не касается сексуального насилия. Адвокат объяснил смысл обжалования вынесенного Хачатуряну приговора. Он рассказал, что если суд снимет с него обвинения, то сестер можно будет признать виновными, то есть, в этом случае они не оборонялись, а расправились с ним. «Тут имеет значение и принцип — родственники хотят обелить его честь», — пояснил Паршин. Адвокат подчеркнул, что суд и Следственный комитет уверены в его виновности, и это доказано. Кроме того, защитник отметил, что каждое судебное заседание травмирует сестер.

1 октября апелляционная жалоба родственников Михаила Хачатурян поступила в Московский городской суд.

Три сестры Хачатурян — 19-летняя Кристина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария расправились с отцом 27 июля 2018 года. По версии следствия, девушки изрезали его в московской квартире, так как он издевался над ними и насиловал.