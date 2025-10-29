Россиянам назвали способ борьбы с соседями-любителями накапливать хлам в квартире

Адвокат Краснов: На захламляющих жилье соседей можно пожаловаться

На соседей, которые любят накапливать в квартире хлам, можно пожаловаться в жилищную инспекцию или участковому. Этим и другими советами борьбы за чистоту с «Вечерней Москвой» поделился почетный адвокат России Дмитрий Краснов.

Жилищная комиссия проверит состояние квартиры и составит акт о захламлении, наличии насекомых, запаха или грызунов. Однако доступ к жилью возможен только с согласия жильца; принудительно войти без него нельзя, отметил адвокат.

Если захламление затрудняет проходы и эвакуационные выходы, можно вызвать МЧС. За нарушение пожарной безопасности предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. За санитарные нарушения штрафы составляют до 1000 рублей.

В случае протекания загрязнений в квартиры соседей можно требовать компенсацию в суде — возмещение материального ущерба и морального вреда.

Выселение возможно только если квартира находится в собственности государства и жилец проживает по договору социального найма. В остальных случаях выселить человека невозможно.

Эксперт отмечает, что люди, создающие такие свалки, зачастую страдают «синдромом Плюшкина» или имеют психические заболевания. Их принудительная госпитализация возможна только по решению суда после обследования врачебной комиссией, но при этом такие меры снижают шансы на возмещение ущерба или привлечение к ответственности.

Ранее в квартире жительницы столицы на 5-й Кожуховской улице обнаружились горы мусора у входной двери практически до полотка. На опубликованной видеозаписи на горе мусора сидели несколько кошек.