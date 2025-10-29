Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:12, 29 октября 2025Экономика

Россиянам назвали способ борьбы с соседями-любителями накапливать хлам в квартире

Адвокат Краснов: На захламляющих жилье соседей можно пожаловаться
Мария Черкасова

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

На соседей, которые любят накапливать в квартире хлам, можно пожаловаться в жилищную инспекцию или участковому. Этим и другими советами борьбы за чистоту с «Вечерней Москвой» поделился почетный адвокат России Дмитрий Краснов.

Жилищная комиссия проверит состояние квартиры и составит акт о захламлении, наличии насекомых, запаха или грызунов. Однако доступ к жилью возможен только с согласия жильца; принудительно войти без него нельзя, отметил адвокат.

Если захламление затрудняет проходы и эвакуационные выходы, можно вызвать МЧС. За нарушение пожарной безопасности предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. За санитарные нарушения штрафы составляют до 1000 рублей.

Материалы по теме:
В России захотели вернуть доходные дома. Как этот забытый вид жилья до неузнаваемости изменил облик главных городов страны?
В России захотели вернуть доходные дома.Как этот забытый вид жилья до неузнаваемости изменил облик главных городов страны?
6 июля 2025
Россияне идут к гадалкам и астрологам при покупке жилья. Помогают ли растущая Луна и ретроградный Меркурий сэкономить миллионы?
Россияне идут к гадалкам и астрологам при покупке жилья.Помогают ли растущая Луна и ретроградный Меркурий сэкономить миллионы?
13 апреля 2025

В случае протекания загрязнений в квартиры соседей можно требовать компенсацию в суде — возмещение материального ущерба и морального вреда.

Выселение возможно только если квартира находится в собственности государства и жилец проживает по договору социального найма. В остальных случаях выселить человека невозможно.

Эксперт отмечает, что люди, создающие такие свалки, зачастую страдают «синдромом Плюшкина» или имеют психические заболевания. Их принудительная госпитализация возможна только по решению суда после обследования врачебной комиссией, но при этом такие меры снижают шансы на возмещение ущерба или привлечение к ответственности.

Ранее в квартире жительницы столицы на 5-й Кожуховской улице обнаружились горы мусора у входной двери практически до полотка. На опубликованной видеозаписи на горе мусора сидели несколько кошек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине оценили ситуацию в окруженном Купянске

    Российская соцсеть запустила обучающий курс

    ЦБ указал на сильную тревогу россиян из-за цен

    Буйная туристка сломала мебель в номере и выбросила телевизор в окно отеля в Европе

    Швейцарский тренер ЦСКА раскрыл секрет общения с россиянами

    Рост заболеваемости гриппом в Москве зафиксировали раньше из-за теплой осени

    Суд сурово обошелся с поджигателем здания правительства в российском регионе

    Зеленский пригласил на Украину «президента с бензопилой»

    Россиянам назвали способ борьбы с соседями-любителями накапливать хлам в квартире

    Преступники переоделись рабочими и украли сейф с украшениями на 239 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости