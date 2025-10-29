Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
20:42, 29 октября 2025Спорт

Россиянин поставил на матч КХЛ и выиграл больше двух миллионов рублей

Россиянин поставил на хоккейный матч и выиграл больше двух миллионов рублей
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alexandr Grant / Shutterstock / Fotodom

Клиент букмекерской компании выиграл более 2,3 миллиона рублей, поставив на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между челябинским «Трактором» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Об этом сообщает Sport24.

Россиянин сделал live-ставку в один миллион рублей после второго периода, когда гости лидировали 1:0, выбрав исход «"Трактор" не проиграет в основное время» с коэффициентом 2.35. В третьем периоде хозяева сравняли счет, а встреча завершилась ничьей 1:1, что обеспечило удачный заход ставки. Общий выигрыш составил 2 350 000 рублей.

Матч между «Трактором» и «Автомобилистом» прошел 28 октября в Челябинске. Он завершился победой екатеринбуржцев в серии буллитов.

Ранее клиент букмекерской компании сделал ставку в размере одного миллиона рублей на матч регулярного чемпионата КХЛ между омским «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». Коэффициент на это событие составлял 2,21.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД прокомментировали угрозы министра обороны Бельгии «стереть Москву с карты мира»

    В российском регионе неожиданно исчезло озеро

    Офицер ВСУ прочитал агитационную листовку и приказал солдатам сдаться

    США сняли санкции с Додика

    Найдена разгадка самого известного шифра в мире. Почему он 35 лет не давался даже спецслужбам, хотя решение лежало у всех на виду

    Самая красивая девушка России рассказала об отношении на международном конкурсе красоты

    Россиянам назвали ускоряющие старение позы для сна

    В Бразилии раскрыли число погибших в результате операции против наркоторговцев

    Комбрига ВСУ уличили в отдыхе с шампанским во время «мясных» штурмов своих подчиненных

    Заявление Путина о «Посейдоне» вызвало тревогу на Западе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости