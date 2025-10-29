Россиянин поставил на матч КХЛ и выиграл больше двух миллионов рублей

Россиянин поставил на хоккейный матч и выиграл больше двух миллионов рублей

Клиент букмекерской компании выиграл более 2,3 миллиона рублей, поставив на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между челябинским «Трактором» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Об этом сообщает Sport24.

Россиянин сделал live-ставку в один миллион рублей после второго периода, когда гости лидировали 1:0, выбрав исход «"Трактор" не проиграет в основное время» с коэффициентом 2.35. В третьем периоде хозяева сравняли счет, а встреча завершилась ничьей 1:1, что обеспечило удачный заход ставки. Общий выигрыш составил 2 350 000 рублей.

Матч между «Трактором» и «Автомобилистом» прошел 28 октября в Челябинске. Он завершился победой екатеринбуржцев в серии буллитов.

Ранее клиент букмекерской компании сделал ставку в размере одного миллиона рублей на матч регулярного чемпионата КХЛ между омским «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». Коэффициент на это событие составлял 2,21.