13:10, 29 октября 2025Россия

Россиянка едва не умерла из-за баллона для похудения

В Находке женщина едва не умерла из-за гастробаллона для похудения
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MRT MEDİKAL

В Находке Приморского края женщина едва не умерла из-за гастробаллона для похудения, передает МK.RU.

35-летняя россиянка установила устройство в желудок, чтобы контролировать вес. Однако силиконовый баллон повредил ей желудок.

Женщина на протяжении трех дней терпела боль, затем все-таки обратилась в больницу. Врачи выполнили малотравматичную операцию через небольшие проколы, устранив повреждение, и достали баллон.

До этого сообщалось, что жительница Челябинска впала в кому после платной операции по уменьшению желудка.

Дочь россиянки пояснила, что она решилась на вмешательство по резекции желудка из-за большого веса и сопутствующих проблем со здоровьем — ее мучили давление, одышка, ночное апноэ (остановка дыхания во сне).

Операция обошлась в 250 тысяч рублей. После проведения процедуры дочь уже не видела 61-летнюю пациентку в сознании.

