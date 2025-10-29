Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:41, 29 октября 2025Бывший СССР

Российские войска вошли в западную часть Красноармейска

ВС России вошли на западные окраины Красноармейска
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российские войска в результате успешных боевых действий вошли на западные окраины Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска уже на западе Покровска», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что подтверждением наступления российских войск стало видео российского флага, снятое у стелы на въезде в город, опубликованное 29 октября.

Ранее на Украине заявили, что российским войскам удалось перерезать трассу, ведущую на Красноармейск. По данным аналитического ресурса DeepState, речь идет о дороге от Павлограда.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Рио-де-Жанейро в огне». Рейд полиции против могущественной банды в Бразилии закончился бойней с десятками жертв. Как это было?

    Оставшихся без выплат жен бойцов СВО с детьми предложили штрафовать из-за формальности

    В Эстонии не нашли доказательств подводного шпионажа со стороны России

    Депутат пригрозил россиянину после жалобы на бездомных собак «обнулением» на фронте

    Литва решила закрыть границу с Белоруссией

    Путин заявил о готовности остановить боевые действия на двух участках в зоне СВО

    Российский проект по сжижению газа заморозили

    Названы роковые последствия жары

    Описано влияние ИИ на популярность стримингов

    Офис Тихановской выступил против закрытия границы Литвы с Белоруссией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости