Российские войска вошли в западную часть Красноармейска

ВС России вошли на западные окраины Красноармейска

Российские войска в результате успешных боевых действий вошли на западные окраины Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска уже на западе Покровска», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что подтверждением наступления российских войск стало видео российского флага, снятое у стелы на въезде в город, опубликованное 29 октября.

Ранее на Украине заявили, что российским войскам удалось перерезать трассу, ведущую на Красноармейск. По данным аналитического ресурса DeepState, речь идет о дороге от Павлограда.