Российским регионам могут дать право запрещать продажу вейпов

Комитет Госдумы предложил дать регионам РФ право на запрет продажи вейпов

Комитет Госдумы по охране здоровья предложил при доработке правительственного законопроекта о лицензировании торговли табачной и никотинсодержащей продукцией предоставить регионам РФ право вводить дополнительные ограничения касаемо розничной реализации последней, вплоть до полного запрета на ее продажу. Об этом со ссылкой на проект заключения парламентариев сообщает РИА Новости.

По словам главы думского комитета Сергея Леонова, сейчас доля нелегальной продукции на рынке, например вейпов, составляет превышает 60 процентов на фоне чего предложенный механизм лицензирования, который распространится и на оптовые и на розничные продажи, позволит вывести из оборота нелегальную никотиносодержащую продукцию.

В августе президент России Владимир Путин поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина о предоставлении регионам полномочий по полному запрету вейпов, подчеркнувшего тогда, что возглавляемая им область станет пилотной для реализации этой инициативы.

Позднее некоторые депутаты даже обратились к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с инициативой ввести уголовную ответственность за оборот и употребление вейпов, призвав выработать четкую систему ответственности для защиты граждан.

