Российский бизнесмен захотел отнять реку у Моргенштерна

Бизнесмен из Саратова решил отнять у Моргенштерна часть реки с баней под Москвой

Бизнесмен из Саратова Глеб Рыськов, который ранее подавал в суд на Филиппа Киркорова, захотел отнять у рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) реку. Внимание на конфликт предпринимателя с исполнителем обратил Telegram-канал «112».

Соответствующее заявление предприниматель отослал в Минэкологии Подмосковья. Рыськов подтвердил журналистам этот факт, добавив, что сегодня увидел ролик, в котором иноагент «хвастается баней с речкой». «Я сверил координаты, оказалось, что действительно участок, испрашиваемый мной, прилегает к территории иностранного агента Алишера Моргенштерна. Иностранному агенту Алишеру в срочном порядке нужно перенести баню за пределы береговой полосы реки Малая Истра» — убежден собеседник канала.

Ранее в октябре стало известно, что Рыськов решил отсудить частный берег Филиппа Киркорова на Москве-реке. На участке звезды, о котором идет речь, расположены несколько домов и теннисный корт. Рыськов призвал Красногорский суд признать сделку купли-продажи объекта, которая состоялась в 2014 году, недействительной, поскольку в 2003-м несколько человек незаконным путем приватизировали данную территорию. В связи с тем, что водоем является федеральной собственностью, береговая полоса должна принадлежать городу, считает предприниматель. Летом 2025 года он попытался получить разрешение на использование земли для обустройства на ней общественной пляжной зоны, но получил отказ.

