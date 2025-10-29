Российский теннисист-чемпион объяснил отказ от немецкого паспорта

Бывший теннисист Давыденко заявил, что немцы оттягивали выдачу ему гражданства

Бывший российский теннисист Николай Давыденко в интервью YouTube-каналу BB Tennis объяснил, почему отказался от немецкого паспорта.

Спортсмен назвал причиной то, что немецкая сторона оттягивала момент выдачи гражданства. При этом он подчеркнул, что был готов уехать в Германию и старался забыть все, что связывает его с Россией.

Ранее Давыденко рассказал о наиболее удивившей его вещи в Германии. Экс-спортсмен выделил менталитет местных жителей.

Давыденко переехал в Германию в возрасте 15 лет и тренировался там три года. За карьеру он выиграл 21 турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов, а в 2006 году был третьей ракеткой мира в одиночном разряде. Об уходе из профессионального спорта он объявил в 2014-м.

