Бывший российский теннисист назвал менталитет немцев дебильным

Бывший российский теннисист Давыденко назвал менталитет немцев дебильным

Бывший российский теннисист Николай Давыденко рассказал о наиболее удивившей его вещи в Германии. Интервью с теннисистом опубликовано на канале BB Tennis в YouTube.

Экс-спортсмен выделил менталитет местных жителей. «Какой дебильный. Ой, дебилы полностью. Они такие все прямые были», — отметил Давыденко.

Он также рассказал о том, что жизнь в Германии научила его пунктуальности. «Если не успеешь, значит, не успел. Поезд ушел уже: он вовремя пришел, вовремя ушел. Поэтому ты должен быть везде вовремя», — рассказал Давыденко.

Россиянин переехал в Германию в возрасте 15 лет и тренировался там три года. За карьеру Давыденко выиграл 21 турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов, а в 2006 году был третьей ракеткой мира в одиночном разряде. Об уходе из профессионального спорта он объявил в 2014-м.