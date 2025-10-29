Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
15:30, 29 октября 2025Спорт

Бывший российский теннисист назвал менталитет немцев дебильным

Бывший российский теннисист Давыденко назвал менталитет немцев дебильным
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший российский теннисист Николай Давыденко рассказал о наиболее удивившей его вещи в Германии. Интервью с теннисистом опубликовано на канале BB Tennis в YouTube.

Экс-спортсмен выделил менталитет местных жителей. «Какой дебильный. Ой, дебилы полностью. Они такие все прямые были», — отметил Давыденко.

Он также рассказал о том, что жизнь в Германии научила его пунктуальности. «Если не успеешь, значит, не успел. Поезд ушел уже: он вовремя пришел, вовремя ушел. Поэтому ты должен быть везде вовремя», — рассказал Давыденко.

Россиянин переехал в Германию в возрасте 15 лет и тренировался там три года. За карьеру Давыденко выиграл 21 турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов, а в 2006 году был третьей ракеткой мира в одиночном разряде. Об уходе из профессионального спорта он объявил в 2014-м.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия готова показать миру окружение ВСУ в Купянске и Красноармейске. Путин предложил приостановить там бои ради приезда СМИ

    Россиянам назвали необходимые в холодное время года продукты

    Япония отказала Трампу в вопросе о российском газе

    На российском кладбище разгромили могилы участников СВО

    Москвичам рассказали о последних теплых днях

    Московских пенсионеров научат блогерству

    Сбивший насмерть детей в российском городе военный арестован

    Вице-президент США оценил смену гардероба Зеленского

    В России раскрыли последствие блокировки звонков в WhatsApp

    Ушедший из России автогигант провел тайную встречу с местными дилерами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости