Робот Tesla поумнел

Робот Tesla стал умнее, научился складывать белье и протирать стол

Робот Tesla Optimus стал умнее и научился лучше управляться с мелкой моторикой. Об этом председатель совета директоров компании Робин Денхолм заявил в интервью телеканала CNBC.

В интервью Денхолма спросили, когда Optimus станет таким же ловким, как человек. Топ-менеджер заметил, что гуманоид стал умнее и лучше освоил мелкую моторику — так, он умеет складывать одежду.

«Я взаимодействовал с Optimus в лаборатории. Он умеет складывать белье. Он отлично вытирает стол. Он может передавать вам вещи. Вы даже можете пожать ему руку», — заявил Робин Денхолм. Также председатель совета директоров Tesla заметил, что способность манипуляторов робота — механических рук — чувствовать предметы стала впечатляющей.

В заключение Денхолм признался, что роботы уже помогают людям в офисах Tesla в Пало-Альто, Калифорния. «Мы меняем представление о транспорте, но мы также меняем представление о робототехнике», — заметил топ-менеджер Tesla, подчеркнув, что роботы станут полезными и универсальными в будущем.

Глава корпорации Tesla Илон Маск заявил, что хочет контролировать армию роботов. Пока он не отказался от идеи создать тысячи роботов Optimus.