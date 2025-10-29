Путешествия
00:55, 29 октября 2025
Путешествия

Спасатели добрались до застрявших на камчатском вулкане туристов

Shot: Спасатели добрались до туристов, застрявших на вулкане Авачинская сопка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Зверев / РИА Новости

Спасатели добрались до застрявших на вулкане Авачинская сопка на Камчатке туристов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В данный момент туристов экстренно эвакуируют к ближайшей дороге. Все это время с ними держали связь. Поиски осложняли неблагоприятные погодные условия.

Ранее сообщалось, что группа спасателей попала в снежный плен при попытке помочь туристам, застрявшим на вулкане. Связь поддерживалась по рации.

До этого в китайской провинции Цинхай эвакуировали более 100 туристов, попавших в снежную ловушку в горах. Они направились в район Лаохугоу в Мэньюань-Хуэйском автономном уезде, который находится на высоте более четырех тысяч метров над уровнем моря, и не смогли спуститься из-за сильного снегопада.

