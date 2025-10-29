США указали на сильное присутствие у границ России

Постпред при НАТО Уитакер: США сохраняют военное присутствие в Европе

США сохраняют сильное военное присутствие в Европе, включая «восточный фланг» НАТО вблизи границы с Россией. Об этом написал американский постоянный представитель при Североатлантическом альянсе Мэтью Уитакер в своем аккаунте социальной сети X.

«Наше сильное военное присутствие в Европе и наши обязательства перед Европой остаются непоколебимыми, в том числе в рамках операции НАТО "Восточный часовой"», — указал американский постпред.

При этом он подчеркнул, что ряд стран военного блока успешно показывает способность инвестировать в оборону без помощи Вашингтона. В качестве примера он сослался на Румынию.

12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс проведет операцию «Восточный часовой». По его словам, ее целью будет обеспечение военного присутствия на восточных рубежах. Генсек также уточнил, что союзниками, ресурсы которых планируют задействовать в ходе этой операции, выступят Дания, Франция, Великобритания, Германия и ряд других стран.