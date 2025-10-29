Стилист раскритиковала образ Ани Лорак на концерте в Кремле

Стилист Саша Стиль: Макияж Лорак на концерте в Кремле выглядит нелепо

Стилист Саша Стиль оценила образ украинской эстрадной певицы Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) на концерте в Кремле. Соответствующий комментарий приводит портал «Страсти».

46-летняя исполнительница выступила перед публикой в блестящем облегающем платье цвета шампанского, а также серебристых ботфортах на каблуках. При этом стилисты распустили длинные прямые волосы звезды, а визажисты нанесли макияж с графическими стрелками.

По словам стилиста, Лорак допустила в образе грубые ошибки, поскольку выбранные оттенки наряда и мейкапа не подчеркнули ее красоту. «Рисунок на платье в форме ячеек не сочетается с прямыми вытянутыми волосами Лорак. В прическе не хватает дробности для гармонии с платьем. Вечерние черные стрелки выглядят нелепо в тандеме с пастельной бежево-кирпичной помадой. Черные брови диссонируют с коричневым оттенком русых волос, как и блестящие тени с матовой помадой», — раскритиковала Стиль.

В сентябре 46-летняя Ани Лорак опубликовала фото в латексном костюме.