ЦБ понизил курс доллара

ЦБ установил официальный курс доллара в России на отметке в 79,47 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в четверг, 30 октября, составят примерно 79,47 рубля. Для сравнения, в среду, 29-го числа, курс доллара в России находился на уровне в 79,82 рубля. Таким образом, котировки мировой резервной валюты понизили на 35 копеек. Официальный курс евро, в свою очередь, упал на 69 копеек — с 92,94 до 92,25 рубля, а котировки китайского юаня остались почти без изменений и составили 11,17 рубля.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина не увидела признаков переукрепления рубля к доллару. По ее словам, текущее соотношение сил в валютной паре является объективным, оно отражает нынешний баланс валютного спроса и предложения на внутреннем рынке, пояснила руководитель регулятора. Резкое же ослабление рубля она назвала болезненным для российской экономики, так как при таком раскладе и без того высокая инфляция продолжит разгоняться.

Впрочем, ряд экспертов, напротив, считает нынешний курс рубля вредным для федерального бюджета и национального ВВП. Подобного мнения, в частности, придерживается глава ВТБ Андрей Костин. При котировках доллара в районе 79-81 рубля, отмечал он, крупнейшие российские экспортеры теряют в доходах с продаж на внешние рынки, а госказна недополучает поступления. Финансирование ключевых отраслей экономики, как и масштабных инфраструктурных проектов, в итоге становится ограниченным. По этой причине, полагает Костин, оптимальным для российского ВВП курсом доллара стал бы коридор 90-100 рублей. Набиуллина же предупреждает, что столь стремительное ослабление рубля станет «абсолютно проинфляционным» фактором.