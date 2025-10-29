Сын пропавших в тайге Усольцевых дал противоречивые показания о семье

Даниил Баталов, сын пропавшей с семьей месяц назад в Красноярской тайге Ирины Усольцевой, дал противоречивые показания. «Царьград» заинтересовался молодым человеком, так как он представил странные сведения о странице отчима — Сергея Усольцева.

По данным агентства URA.ru, поиски семьи продолжаются, несмотря на сложную погоду. Глава поискового отряда Светлана Торгашина заявила, что главная мотивация для волонтеров по спасению россиян — принцип. Но выйти на след семьи участникам операции пока так и не удалось.

На данный момент рассматривается несколько предположений о причинах пропажи Усольцевых. В то же время следователи не отказываются и от криминальной версии.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Показания сына Усольцевых не нашли официального подтверждения

Предполагается, что семья могла сбежать, заранее спланировав исчезновение в тайге. Даниил Баталов это отрицает, тем не менее есть мнение, что он специально дал Усольцевым время, чтобы скрыться, так как начал искать родственников лишь через два дня.

Активистам кажется подозрительным тот факт, что на месте поисков семьи не было найдено следов. «Ведь лес не может скрыть все улики — люди всегда что-то оставляют после себя», — указано в сообщении «Царьграда».

Кроме того, последний сигнал телефона Усольцева-старшего был зафиксирован не в тайге, а возле трассы. На это Баталов сказал, что, вероятно, собака корги, которая ушла в лес вместе с семьей, сорвалась с поводка, Усольцевы побежали за ней и пропали в чаще. «Вот только и следов собаки тоже нет», — заметили в «Царьграде».

Усольцев-старший появлялся в сети после исчезновения в тайге

Как выяснил блогер Александр Андрюшенков, страница Сергея Усольцева была онлайн 3 октября, то есть через неделю после его пропажи. С 28 сентября Сергей и его семья считались пропавшими без вести.

Баталов сначала объявил, что кто-то звонил его отчиму на страницу в соцсети. Затем, через какое-то время, он пояснил, что сам таким образом пытался связаться с родственником. Андрюшенков заявил, что это невозможно, так как настройки приватности Усольцева по аккаунту не позволяют видеть его онлайн при звонках со стороны. Помимо этого, звонки были разрешены только одному человеку — Эдуарду Загудаеву.

В блокноте Усольцевых нашли странные фразы о желании жить

Еще одной нестыковкой в деле пропавшей семьи стало то, что в квартире Усольцевых нашли блокнот. На его страницах были сделаны неожиданные записи. В частности, там обнаружена странная фраза о том, что иногда исчезновение может стать «единственным способом начать жить». Ее оставила Ирина Усольцева, мать Даниила Баталова.

В остальном же, как заявили правоохранители, в доме Усольцевых все ценные вещи остались на месте. Никаких следов, указывающих на то, что члены семьи готовились к поездке в лес, найти не удалось. В машине были найдены их паспорта.

Усольцевы отправились в однодневный поход и пропали в конце сентября

28 сентября семья Усольцевых — 64-летний Сергей, его 48-летняя жена Ирина и их 5-летняя дочь Арина — отправились в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае. После этого они исчезли.

По одной из версий, россияне могли отправиться в поход на гору Алат в Кутурчинском Белогорье. Как рассказал местный гид Алексей Исиченко, это место довольно опасное. По его словам, здесь и раньше пропадали люди. Кроме того, оно имеет мистическую историю.

В поисках бесследно пропавшей в тайге семьи были отмечены странные детали. В частности, некоторые из участвовавших в розыске волонтеров указали, что должны были подписать обязательство о неразглашении данных. В тайге поисковики не нашли ничего, кроме одного кострища.

Местные жители полагают, что пропавших россиян могли растерзать медведи. По еще одной версии, Усольцевы могли сбежать, инсценировав свое исчезновение. Председатель исполкома Союза спасателей России Сергей Щетинин предположил, что заплутавшую в тайге семью можно найти в зимовье — месте, организованным лесниками или охотниками, где остались запасы еды. Все это, по его мнению, могло спасти им жизнь.