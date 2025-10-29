Мир
17:55, 29 октября 2025

В Кремле ответили на вопрос об уведомлении США при испытании «Посейдона»

Песков: «Посейдон» испытывается по всем международным правилам
Виктория Кондратьева
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Вооружение, подобное аппарату «Посейдон», испытывается по всем международным правилам и договоренностям. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так представитель Кремля ответил на вопрос о уведомлении об испытании США. «Это абсолютно новые технологии, это новый шаг и с точки зрения обеспечения безопасности нашей страны», — добавил Песков.

28 октября в России провели испытания беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон». «Посейдон», который является носителем ядерного заряда, предназначен для нанесения гарантированного неприемлемого ущерба прибрежным территориям противника. Подводные беспилотники входят в арсенал атомной подлодки спецназначения «Белгород».

