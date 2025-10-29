Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:54, 29 октября 2025Бывший СССР

В МИД России назвали конфликт с Украиной неожиданным

РИА Новости: Мирошник назвал конфликт с Украиной неожиданным
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Больше 11 лет назад казалось, что конфликт с Украиной невозможен. Такое заявление в интервью РИА Новости сделал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Тогда казалось (...) что все, даже самые рьяные радикальные украинские политики, все равно постараются найти вариант политического разрешения и никогда не пойдут на такие кровавые действия», — отметил он.

Он напомнил о трагедии 2 июня 2014 года, когда украинские войска нанесли неожиданный удар по центру Луганска. В тот день погибло восемь человек. Мирошник также поделился, что был на центральной площади города и видел все своими глазами.

Ранее посол высказался о мерах против провокаций Киева. Он рассказал о подготовке серии терактов на Крымском мосту и других объектах. Все провокации были пресечены Федеральной службой безопасности России.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Грубейшая дискриминация»: в столовой Азова детей делили на «малоимущих» и «СВО». В инцидент пришлось вмешаться властям

    Космонавты устранили нештатную ситуацию и завершили выход в открытый космос

    Российская прокуратура потребовала приговор для «крабового короля»

    47-летняя Любовь Толкалина устроила фотосессию в леопардовых трусах

    Бригада ВСУ осталась без терминалов Starlink

    На Камчатке произошло землетрясение

    Российский тревел-блогер раскрыл общие черты русских и американцев

    Появились новые детали в расследовании пропавшей месяц назад в тайге российской семьи

    Раскрыта причина нежелания Южной Кореи напрямую помогать Украине

    Российские военные стали реже получать ранения на одном из направлений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости