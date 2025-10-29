РИА Новости: Мирошник назвал конфликт с Украиной неожиданным

Больше 11 лет назад казалось, что конфликт с Украиной невозможен. Такое заявление в интервью РИА Новости сделал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Тогда казалось (...) что все, даже самые рьяные радикальные украинские политики, все равно постараются найти вариант политического разрешения и никогда не пойдут на такие кровавые действия», — отметил он.

Он напомнил о трагедии 2 июня 2014 года, когда украинские войска нанесли неожиданный удар по центру Луганска. В тот день погибло восемь человек. Мирошник также поделился, что был на центральной площади города и видел все своими глазами.

Ранее посол высказался о мерах против провокаций Киева. Он рассказал о подготовке серии терактов на Крымском мосту и других объектах. Все провокации были пресечены Федеральной службой безопасности России.