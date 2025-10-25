Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:08, 25 октября 2025Мир

В МИД России рассказали о мерах против провокаций Киева

Мирошник: Киевский режим готовил теракты на Крымском мосту и железной дороге
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Украина готовила теракты на Крымском мосту, железной дороге и других объектах, что является провокациями против России. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, ФСБ и другие подразделения, которые занимаются контртеррористической деятельностью, провели целую серию задержаний.

Посол напомнил, что терроризм заключается в использовании военных методов с политическими целями. «Эти вещи есть, они отслеживаются, но не обо всем пока можно говорить», — добавил он.

Мирошник считает, что замена Владимира Зеленского на посту президента на другую «марионетку Запада» ничего не изменит для Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина заявил о близости России и Украины к завершению конфликта

    Россия подписала Конвенцию ООН против киберпреступности

    Жена Макрона обнаружила неприятный сюрприз на сайте налоговой

    В Россию пришел опасный подростковый тренд «разбиватель черепа»

    Раскрыты самые коварные последствия храпа

    Егор Крид поднял цену на выступления после скандального концерта

    В Москве станет больше катков

    Появилось видео со скандального концерта Лепса во Владивостоке

    Россиянка выиграла бронзу на чемпионате мира по велотреку

    В МИД России рассказали о мерах против провокаций Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости