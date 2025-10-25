В МИД России рассказали о мерах против провокаций Киева

Мирошник: Киевский режим готовил теракты на Крымском мосту и железной дороге

Украина готовила теракты на Крымском мосту, железной дороге и других объектах, что является провокациями против России. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, ФСБ и другие подразделения, которые занимаются контртеррористической деятельностью, провели целую серию задержаний.

Посол напомнил, что терроризм заключается в использовании военных методов с политическими целями. «Эти вещи есть, они отслеживаются, но не обо всем пока можно говорить», — добавил он.

Мирошник считает, что замена Владимира Зеленского на посту президента на другую «марионетку Запада» ничего не изменит для Украины.