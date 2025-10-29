Силовые структуры
13:08, 29 октября 2025Силовые структуры

Дело популярной российской блогерши о выводе миллионов рублей передадут в суд

В Москве передадут в суд дело блогерши Лерчек за вывод более 250 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Москве передадут в суд дело блогерши Лерчек за вывод более 250 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Речь идет о статье 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, организованной группой, в особо крупном размере») УК РФ.

По данным ведомства, обвиняемые Валерия и Артем Чекалины, а также Роман Вишняк вместе с соучастниками в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года в составе организованной группы при продаже курсов фитнес-марафонов совершили перевод более 250 миллионов рублей на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации заведомо недостоверных сведений об основаниях и назначении перевода.

В прокуратуру Троицкого и Новомосковского административного округа поступило уголовное дело в отношении Валерии и Артема Чекалиных для утверждения обвинительного заключения.

До этого Роман Вишняк, бизнес-партнер блогеров Валерии Чекалиной, известной в блогосфере как Лерчек, и ее бывшего мужа Артема Чекалина, признал вину в выводе 250 миллионов рублей и заключил досудебное соглашение.

Ранее сообщалось, что следствие по делу блогера Лерчек завершилось.

    Все новости