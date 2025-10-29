Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:53, 29 октября 2025Экономика

В России выявили недостатки в распоряжении конфискованным имуществом

Счетная палата РФ выявила недостатки в распоряжении конфискованным имуществом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Счетная палата России выявила недостатки в распоряжении конфискованным имуществом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аудит ведомства.

Речь идет об имуществе, обращенном в доход государства в связи с отсутствием доказательств его законного приобретения или изъятого у коррупционеров. С 2011 года существует около девяти тысяч таких объектов на сумму более 113 миллиардов рублей.

Аудитор Андрей Батуркин уточнил, что нарушения связаны с несовершенством регулирования в этой сфере. Так, не регламентирован процесс передачи имущества от судебных приставов Росимуществу, что «влечет негативные последствия, включая прием несуществующих объектов и увеличение срока вовлечения имущества в оборот».

Ранее были подсчитаны доходы российского бюджета от приватизации. В 2024 году приватизация принесла российскому бюджету 132 миллиарда рублей, сообщил глава Росимущества Вадим Яковенко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Было, конечно, удивительно». Лавров отреагировал на изменения в позиции Трампа по Украине

    Раскрыт ответ НАТО на наступление России

    Пленный солдат ВСУ заявил о нежелании возвращаться на Украину

    Правоохранители не усмотрели криминала в гибели соседа российского людоеда

    Временные ограничения сняли в шести аэропортах

    В Британии назвали безумием попытки Европы разжечь конфликт с Россией

    Российский блогер побывал в Гоа и описал курорт фразой «брезгливым не стоит лететь»

    Трамп захотел решить многие проблемы на встрече с Си Цзиньпином

    Трамп оценил возможность переизбрания на третий срок

    Трамп допустил встречу с Ким Чен Ыном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости