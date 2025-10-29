В России выявили недостатки в распоряжении конфискованным имуществом

Счетная палата РФ выявила недостатки в распоряжении конфискованным имуществом

Счетная палата России выявила недостатки в распоряжении конфискованным имуществом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аудит ведомства.

Речь идет об имуществе, обращенном в доход государства в связи с отсутствием доказательств его законного приобретения или изъятого у коррупционеров. С 2011 года существует около девяти тысяч таких объектов на сумму более 113 миллиардов рублей.

Аудитор Андрей Батуркин уточнил, что нарушения связаны с несовершенством регулирования в этой сфере. Так, не регламентирован процесс передачи имущества от судебных приставов Росимуществу, что «влечет негативные последствия, включая прием несуществующих объектов и увеличение срока вовлечения имущества в оборот».

Ранее были подсчитаны доходы российского бюджета от приватизации. В 2024 году приватизация принесла российскому бюджету 132 миллиарда рублей, сообщил глава Росимущества Вадим Яковенко.