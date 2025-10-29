Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:56, 29 октября 2025Силовые структуры

В России запретили туалетную бумагу с изображением тысячной банкноты

В РФ запретили продавать бумагу с изображением банкноты номиналом 1000 рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: BINK0NTAN / Shutterstock / Fotodom  

В России запретили продавать туалетную бумагу с изображением тысячной банкноты. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, в Москве суд признал запрещенной информацию о продаже туалетной бумаги с изображением этой банкноты. Причиной стал князь Ярослав Мудрый. Изображение его лица на туалетной бумаге сочли оскорбляющим религиозные чувства верующих и противоречащим духовно-нравственным ценностям.

Сын Владимира Великого, Ярослав Мудрый — один из самых почитаемых монархов в истории Руси, причисленный к лику святых.

Ранее в Госдуме предложили запретить продавать российским школьникам один вид продуктов. Речь идет о спортивных добавках, которыми, предварительно, отравились 20 лицеистов в Екатеринбурге.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Способность ВСУ отстоять Купянск оценили

    Российская соцсеть запустила обучающий курс

    Рок-музыканту вынесли приговор за нападение на главу крупной российской IT-компании

    Ведущий Первого канала назвал условие исчезновения русофобии в мире

    «Радиостанция Судного дня» неожиданно вышла в эфир с загадочным словом

    В США оценили финансовые потери из-за шатдауна

    Появились подробности о деле Аглаи Тарасовой

    Решена судьба принадлежащего экс-чиновнику имущества на десятки миллионов рублей

    Мужчина быстро постарел в 35 лет из-за простой и неочевидной болезни

    Звездные друзья бросили Романа Попова на фоне тяжелой болезни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости