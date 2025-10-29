В России запретили туалетную бумагу с изображением тысячной банкноты

В РФ запретили продавать бумагу с изображением банкноты номиналом 1000 рублей

В России запретили продавать туалетную бумагу с изображением тысячной банкноты. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, в Москве суд признал запрещенной информацию о продаже туалетной бумаги с изображением этой банкноты. Причиной стал князь Ярослав Мудрый. Изображение его лица на туалетной бумаге сочли оскорбляющим религиозные чувства верующих и противоречащим духовно-нравственным ценностям.

Сын Владимира Великого, Ярослав Мудрый — один из самых почитаемых монархов в истории Руси, причисленный к лику святых.

