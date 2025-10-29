В России запустили производство первой вакцины от вызывающего рак вируса

Компания «Нанолек» запустила производство первой отечественной вакцины от ВПЧ

В России запустили производство первой отечественной вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ), который вызывает рак шейки матки у женщин и другие онкологические заболевания. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По данным издания, первые серии препарата под названием «Цегардекс» поступят в гражданский оборот во второй половине 2026 года. Ожидается, что к 2027 году фармацевтическая компания «Нанолек» планирует полностью удовлетворить потребность российской системы здравоохранения в препарате против ВПЧ.

Ранее сообщалось, что препарат предназначен для профилактики четырех типов ВПЧ — 6, 11, 16 и 18. Вакцина прошла клинические испытания в 2023 году. Исследования показали, что российская разработка не менее эффективна, чем американский препарат «Гардасил» от компании MSD — первая вакцина от ВПЧ.