Bloomberg: У союзников Украины нет никакого плана для Киева

У западных союзников Украины нет никакого плана для Киева, счел обозреватель Марк Чемпион. Об отсутствии у Запада программы действий он заявил в материале для агентства Bloomberg, которое базируется в США.

«У России есть план победы, а у украинцев — план выживания. Вопрос в том, есть ли у союзников Киева в принципе какой-либо план. Короткий ответ: нет, по крайней мере на данный момент», — говорится в колонке.

По словам Чемпиона, недавнее решение президента США Дональда Трампа ввести санкции против России дало луч надежды Украине. В то же время, как указал обозреватель, неизвестно, готов ли Трамп терпеть расходы, связанные с этими ограничениями, чтобы они действовали достаточное время.

Автор материала также счел, что лидерам США и Европы следует немедленно и решительно принимать меры относительно Украины.

Ранее польское издание Forsal заявило, что президент России Владимир Путин своим объявлением о том, что Россия успешно завершила испытания крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник», устроил западным странам холодный душ. Там также указали, что против этой технологии в настоящее время отсутствует эффективная защита.