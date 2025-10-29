Интернет и СМИ
Ведущий Первого канала назвал условие исчезновения русофобии в мире

Ведущий Осташко: Русофобия закончится, когда в мире поймут выгоду дружбы с РФ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Metametrica / RuTube

Известный российский блогер и журналист, ведущий рубрики «Время своих» в программе «Время покажет» на Первом канале Руслан Осташко назвал условие, при котором русофобия в мире исчезнет. Об этом он порассуждал в интервью проекту Metametrica, доступном на Rutube.

Осташко назвал Россию богатейшей страной и заявил, что ей следует разработать особую политику внешней торговли. К примеру, журналист предложил сделать цены на российские товары и природные ресурсы для государств-партнеров в три раза ниже, чем для недружественных стран.

«Здесь вопрос не в достоинстве. А в том, что продавая в три раза дороже, чем друзьям, мы подрываем их экономические возможности вкладывать эти деньги в оружие и другие плохие штуки. По-другому они не понимают. На Западе все просто так, кроме денег. И когда они поймут, (...) что с нами выгодно дружить, поверьте мне, русофобия закончится», — заключил ведущий Первого канала.

Ранее популярный стендап-комик Дмитрий Коваль оценил уровень русофобии в США. По его словам, в стране он не столкнулся с людьми, ненавидящими русских.

