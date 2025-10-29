Экономика
14:54, 29 октября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Вероятность выпадения снега в Москве в начале ноября оценили

Вильфанд: До середины следующей недели погода в Москве будет теплой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Погода в Москве до середины следующей недели, 5-6 ноября, будет теплой, превышая норму на 3-4 градуса. Об этом рассказал «Ленте.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На этой неделе и в начале следующей недели погода теплая, потому что воздушные массы перемещаются в основном с Запада. (…) Перемещение воздушных масс с Запада формирует положительные аномалии — температура выше нормы. Температура, по расчетам, до середины следующей недели даже ночью не будет отрицательной. Поэтому пока ситуация такова, что снег не прогнозируется», — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что температура будет выше нормы на 3-4 градуса. Днем — 6-7 градусов тепла, а ночью от 2 до 5 градусов, добавил метеоролог.

Ранее Вильфанд рассказал о том, что ноябрь 2025 года в Москве будет облачным и дождливым. При этом в условиях ослабления осадков и слабого ветра может выглянуть солнце.

Ранее глава ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предупредил, что с 14 ноября в Москве может начаться метеорологическая зима.

