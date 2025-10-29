Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
09:15, 29 октября 2025Спорт

Захарян забил первый гол за «Реал Сосьедад» за 8 месяцев

Арсен Захарян забил первый гол за «Реал Сосьедад» за 8 месяцев
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Globallookpress.com

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян забил гол в выездном матче 1/64 Кубка Испании против «Негрейры». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на среду, 29 октября, и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Захарян отличился на 54-й минуте, он нанес удар низом в угол с левой ноги с линии штрафной.

Россиянин забил первый мяч за «Реал Сосьедад» за последние 8 месяцев. Кроме того, хавбек впервые в нынешнем сезоне вышел в стартовом составе команды из Сан-Себастьяна.

27 октября тренерский штаб сборной России по футболу объявил расширенный состав на ноябрьские матчи. В него попал Захарян.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые детали в расследовании пропавшей месяц назад в тайге российской семьи

    Поехавшая с мужем в Индию россиянка не выжила из-за кишечной инфекции

    Монсон призвал отказаться от трансляции ОИ-2026 в России в случае недопуска ее спортсменов

    Кредитный рейтинг российской молодежи резко снизился

    Лукашенко поздравил президента страны НАТО с одним праздником

    Найден эффективный способ победить хроническую боль в коленях без лекарств

    Стало известно место похорон Романа Попова

    Поклонская заявила об угрозе из-за раскрытия ее нового имени

    Выносившая в белье алмазы экс-сотрудница «Алросы» сделала крупные приобретения

    Скабеева описала одно утверждение Трампа словами «это уже полный кринж»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости