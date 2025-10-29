Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:07, 29 октября 2025Мир

Зараженные гепатитом С и COVID обезьяны сбежали из грузовика в США

Зараженные гепатитом С, герпесом и COVID обезьяны сбежали из грузовика в США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Зараженные гепатитом С, герпесом и COVID макаки сбежали из разбившегося в результате ДТП грузовика в США. Об этом сообщила полиция американского штата Миссисипи, пишет The Independent.

«Это был грузовик, перевозивший макак-резусов из Тулейнского университета. Вес обезьян составляет около 40 фунтов, они агрессивны к людям и требуют средств индивидуальной защиты для контакта с ними», — сообщили сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается, что несколько сбежавших обезьян погибли. Поиски животных продолжаются.

Ранее на россиянку в первый день отдыха во Вьетнаме напала обезьяна. Животное расцарапало туристке бок.

До этого известная российская журналистка и блогерша Алена Жигалова, известная как ведущая YouTube-шоу «Алена, Блин», рассказала, как на нее напали обезьяны во время отдыха во Вьетнаме в 2011 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Запорожской области обвинил курян в том, что они не защитили регион. После критики Хинштейна и военкоров Балицкий извинился

    Невзоров назвал Дудя примитивным мальчишкой

    Жители российского региона рассказали о звуках взрывов

    Жена ударила мужа ножом в пах из-за имущественного спора

    Жена Джастина Бибера похвасталась фигурой в оголяющем тело платье

    Названа неожиданная причина введения Трампом антироссийских санкций

    В Италии заявили о крахе ВСУ в зоне спецоперации

    Стало известно о новом имени Поклонской

    Еще несколько российских аэропортов приостановили рейсы

    Россиянка побывала в Италии и назвала отличия в стиле местных женщин и соотечественниц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости