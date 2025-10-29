Жители российского города оказались вынуждены «гадить на улице»

Жители Чаплыгина пожаловались на четырехдневное отключение воды

Жители Чаплыгина пожаловались на четырехдневное отключение воды, из-за которого они оказались вынуждены «гадить на улице». Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Подъем».

По словам местных жителей, вода в домах отсутствует с 25 октября. «Отключат на полдня, дадут на час, черная вода идет, горячей вообще не было, потом отключат на сутки, в воскресенье вообще воды не было, только дали в понедельник. Отключают весь город. Но ведь можно частями отключать воду», — сетует одна из них. По словам женщины, из-за плохо организованного подвоза воды людям приходится пользоваться колонкой или обращаться за помощью к родственникам из ближайших сел, чтобы набрать воду. Никого не волнует, как жителям города приходится выживать, особенно тем, у кого дома маленькие дети или пожилые родственники, требующие ухода, считает она.

В свою очередь, глава местной администрации Юрий Сазонов рассказал журналистам, что в Чаплыгине идет полная замена центрального трубопровода, добавив, что недовольные люди «много что говорят». «Аварий никаких нет. Это частичное отключение идет, подрядчики работают, переключают воду, новые трубы ложат. Какие проблемы здесь? (...) И что, нет воды, даже если авария случилась, война идет, а вы о какой-то ерунде думаете. Они много что говорят, дураков много», — заявил чиновник.

Ранее в октябре сообщалось, что более 10,5 тысячи жителей Новороссийска остались без воды из-за аварии