Звезда фильма «Нелюбовь» высказался о большом количестве дилетантов в кино

Актер Розин о дилетантах в кино: Сейчас каждый может стать звездой

Российский актер Алексей Розин порассуждал о том, как изменилось отношение к профессии актера и почему в кино и на телевидении появляется все больше людей без профильного образования. Его слова передает Пятый канал.

Как отметил артист, театральные и киношколы ежегодно выпускают тысячи студентов, но лишь немногие находят себя в профессии. Зато на экране все чаще можно увидеть тех, кто вчера и близко не имел отношения к актерству.

«Сейчас каждый может стать звездой. Ты берешь камеру, снимаешь, ты можешь быть экспертом во всем, в чем угодно. И это герои нашего времени. Вот в девяностых, допустим, героями были, успешными людьми, коммерсанты, бандиты и валютные проститутки. Вот кому повезло, на них равнялись. [А сегодня] вот, в частности, блогер. Человек, который зарабатывает несметные сокровища и любовь аудитории тем, что он рассказывает», — отметил Розин.

Актер добавил, что многие современные «эксперты» являются обычными шарлатанами, но при этом не стесняются давать людям советы. Информации в сети стало слишком много, и отделить профессионализм от притворства становится все труднее.

Тем не менее именно такие «звезды» сегодня нередко оказываются на больших экранах. Среди них, по словам Розина, есть и те, кто стал известным без диплома актера, — Саша Бортич, Ирина Старшенбаум, Глеб Калюжный, Оксана Акиньшина.

«Что значит нужно ли актеру образование? Смотря для чего! Быть успешным, знаменитым, востребованным, популярным и быть профессионалом — это разные вообще вещи. Они необязательно взаимосвязаны. Можно не быть актером, мы массу примеров видим, кроме ребят, которых вы сейчас назвали. У них действительно все прекрасно получается, и я не знаю, надо им учиться, не надо. Все они делают все что нужно», — рассуждает артист.

Также Розин отметил, что сегодня большая часть развлекательного контента в интернете и на ТВ создается выпускниками КВН. Он назвал их талантливыми и профессиональными, ведь они нашли свою аудиторию. Сам актер признался, что с удовольствием их смотрит.

При этом, считает он, настоящее актерское образование по-прежнему важно. Работа актера требует не просто навыков, а понимания философии, психологии и даже «магии» творчества.

«Да, это, с одной стороны, узаконенный дилетантизм, можно назвать. Ну как-то вот так устроено, это ж творчество. (...) Для чего учиться на актера? Ведь тоже каждый может выйти и кривляться. В результате критерий один. Да зрителю нравится, значит, все», — подытожил Розин.

