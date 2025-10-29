Звезда «Реальных пацанов» высказалась о Романе Попове

Актриса Зоя Бербер назвала покойного актера Романа Попова доброй душой

Российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущая Зоя Бербер высказалась о своей совместной работе с ушедшем из жизни актером Романом Поповым. Ее цитирует aif.ru.

«Ромка для меня не Мухич. Рома для меня огромная, глубокая, добрая душа, по которой мы все будем скучать», — заявила она, подразумевая роль артиста в сериале «Полицейский с Рублевки».

Бербер добавила, что они с коллегой «виделись редко, но крепко» — много смеялись и слушали музыку. «Что ж, ты побыл с нами недолго, но путь был ярким. Спасибо тебе, друже», — заключила она.

О кончине 40-летнего Романа Попова из-за рецидива рака мозга стало известно во вторник, 28 октября. Актер впервые столкнулся с онкологическим диагнозом в 2018 году, спустя год ему удалось достичь ремиссии. В 2025 году болезнь вернулась с осложнениями. Сообщалось, что перед смертью звезда «Полицейского с Рублевки» находился в коме в крайне тяжелом состоянии на аппарате жизнеобеспечения.